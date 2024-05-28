Шестилетний мальчик выпал из окна дома на Кирочной улице

Вечером 27 мая шестилетнего ребенка госпитализировали от дома на Кирочной улице в Детскую больницу № 19 имени Раухфуса. По предварительной информации, мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна съемной квартиры, расположенной на третьем этаже. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».
— У пострадавшего диагностировали кататравму, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и обоих легких, а также разрыв селезенки и печени, правой почки и правого надпочечника, — уточнило агентство.
Ребенка доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Его поместили в реанимацию.
По данным журналистов, 31-летняя мать привезла своего сына в Петербург на лечение. Для этого она арендовала жилье в центре города. Обстоятельства выясняются.
К слову, в минувший понедельник на детской площадке в Ленобласти пострадал 12-летний мальчик во время катания на карусели. После ЧП у подростка диагностировали неполную травматическую ампутацию ногтевой фаланги пальца. Следователи начали доследственную проверку.