Шестилетний мальчик выпал из окна дома на Кирочной улице

Вечером 27 мая шестилетнего ребенка госпитализировали от дома на Кирочной улице в Детскую больницу № 19 имени Раухфуса. По предварительной информации, мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна съемной квартиры, расположенной на третьем этаже. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».