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Шестилетний мальчик выпал из окна дома на Кирочной улице

Пострадавшего ребенка в центре Северной столицы поместили в реанимацию.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 27 мая шестилетнего ребенка госпитализировали от дома на Кирочной улице в Детскую больницу № 19 имени Раухфуса. По предварительной информации, мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна съемной квартиры, расположенной на третьем этаже. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».

— У пострадавшего диагностировали кататравму, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и обоих легких, а также разрыв селезенки и печени, правой почки и правого надпочечника, — уточнило агентство.

Ребенка доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Его поместили в реанимацию.

По данным журналистов, 31-летняя мать привезла своего сына в Петербург на лечение. Для этого она арендовала жилье в центре города. Обстоятельства выясняются.

К слову, в минувший понедельник на детской площадке в Ленобласти пострадал 12-летний мальчик во время катания на карусели. После ЧП у подростка диагностировали неполную травматическую ампутацию ногтевой фаланги пальца. Следователи начали доследственную проверку.

несчастный случай