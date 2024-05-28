У жильцов домов в Уфе украли 27 лифтов

Материалы проверки были направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «кража в крупном размере», ход и результаты расследования которого находятся на контроле надзорного ведомства.