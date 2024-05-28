У жильцов домов в Уфе украли 27 лифтов

Как стало известно надзорному ведомству, собственники жилых помещений многоквартирных домов, расположенных на улицах Стадионной, Касимовской, Гвардейской, на общих собраниях решили заменить лифтовое оборудование и утилизировать его с помощью специализированной компании.
«Однако, вопреки условиям договора, подрядная организация демонтировала и передала 27 лифтов и запасные части к ним не уполномоченному на это лицу. Таким образом, жителям данных домов причинен ущерб на сумму почти 440 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.
Материалы проверки были направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «кража в крупном размере», ход и результаты расследования которого находятся на контроле надзорного ведомства.