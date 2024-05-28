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У жильцов домов в Уфе украли 27 лифтов

Прокуратура Калининского района Уфы проверила исполнение законодательства при реализации региональной программы капитального ремонта.

Источник: Башинформ

Как стало известно надзорному ведомству, собственники жилых помещений многоквартирных домов, расположенных на улицах Стадионной, Касимовской, Гвардейской, на общих собраниях решили заменить лифтовое оборудование и утилизировать его с помощью специализированной компании.

«Однако, вопреки условиям договора, подрядная организация демонтировала и передала 27 лифтов и запасные части к ним не уполномоченному на это лицу. Таким образом, жителям данных домов причинен ущерб на сумму почти 440 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Материалы проверки были направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «кража в крупном размере», ход и результаты расследования которого находятся на контроле надзорного ведомства.

Прокуратура