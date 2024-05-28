Адвокат Бишимбаева обратился в полицию, начато расследование

За данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа до 3 тысяч МРП (свыше 11 миллионов тенге в 2024 году) либо лишение/ограничение свободы на срок до 3 лет. Ранее Ерлан Газымжанов заявлял в СМИ, что подал заявление в полицию из-за поступающих в его адрес угроз.