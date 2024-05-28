Адвокат Бишимбаева обратился в полицию, начато расследование

Досудебное расследование проводит управление полиции района Сарыарка в Астане.
«По факту угрозы со стороны неизвестных лиц начато досудебное расследование по части 2 статьи 409 Уголовного кодекса (“Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или досудебного расследования” — прим.)», — сообщили в МВД в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на обеспечение полного и всестороннего исследования всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
В части 2 статьи 409 Уголовного кодекса говорится об угрозах в адрес адвокатов, прокуроров, защитников, экспертов, судебных приставов, судебных исполнителей или их близких. При этом угрозы должны быть связаны с «с осуществлением досудебного расследования, рассмотрением дела или материалов в суде либо исполнением приговора, решения суда или иного судебного акта».
За данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа до 3 тысяч МРП (свыше 11 миллионов тенге в 2024 году) либо лишение/ограничение свободы на срок до 3 лет. Ранее Ерлан Газымжанов заявлял в СМИ, что подал заявление в полицию из-за поступающих в его адрес угроз.
С аналогичной ситуацией столкнулась судья по делу Бишимбаева Айжан Кульбаева. В апреле, еще во время судебного процесса над экс-министром, Кульбаеву взяли под охрану из-за поступивших угроз. Как сообщили в МВД, расследование по части 1 статьи 407 («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству досудебного расследования» — прим.) продолжается. Иная информация разглашению не подлежит.
Данное преступление карается штрафом в размере до 2 тысяч МРП (7,3 миллиона тенге в 2024 году) либо лишением/ограничением свободы на срок до 2 лет.