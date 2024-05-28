Пожилой челябинец, пытаясь спасти сбережения, лишился 2 млн

Потерпевший рассказал, что ему позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что неизвестные лица получили доступ к его счету. Чтобы обезопасить свои сбережения, необходимо перевести их на «безопасный» счет.
Потерпевший установил приложение, привязал к нему указанную злоумышленником банковскую карту, после чего снял свои сбережения и через банкомат при помощи приложения перевел денежные средства на привязанную карту. Сумма ущерба составила более 2 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело.