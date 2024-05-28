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Директор могилевской фирмы за полгода украл около 4 тонн меди

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор одной из фирм Могилева за полгода украл около 4 т меди. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.

Как сообщили в ведомстве, сотрудники ОБЭП Ленинского РУВД Могилева установили факт хищения цветного металла, принадлежащей госпредприятию.

Установлено, что на протяжении полугода 44-летний директор одной из частных фирм областного центра на основе договора с госорганизацией оказывал услуги по первичной обработке лома демонтируемого кабеля. Выполняя работы, он систематически подворовывал медь. Похищенное сдавал на металлолом, а деньги присваивал. Мужчину задержали с поличным при перевозке очередной партии.

За этот период времени житель Могилева украл около 4 т меди общей стоимостью порядка Br70 тыс.

По факту возбуждено уголовное дело за хищение в особо крупном размере. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.