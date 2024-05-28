Директор могилевской фирмы за полгода украл около 4 тонн меди

Как сообщили в ведомстве, сотрудники ОБЭП Ленинского РУВД Могилева установили факт хищения цветного металла, принадлежащей госпредприятию.



Установлено, что на протяжении полугода 44-летний директор одной из частных фирм областного центра на основе договора с госорганизацией оказывал услуги по первичной обработке лома демонтируемого кабеля. Выполняя работы, он систематически подворовывал медь. Похищенное сдавал на металлолом, а деньги присваивал. Мужчину задержали с поличным при перевозке очередной партии.