Зажатый в станке рабочий погиб в Уральске

«Трагедия произошла в ночь на 27 мая. По данным пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, в 2.53 поступил вызов о том, что на кирпичном заводе рабочего зажало в станке. 51-летний мужчина получил множественные травмы и скончался в карете скорой помощи», — сказано в сообщении во вторник.