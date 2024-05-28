Зажатый в станке рабочий погиб в Уральске

«Трагедия произошла в ночь на 27 мая. По данным пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, в 2.53 поступил вызов о том, что на кирпичном заводе рабочего зажало в станке. 51-летний мужчина получил множественные травмы и скончался в карете скорой помощи», — сказано в сообщении во вторник.
В управлении по инспекции труда ЗКО сообщили, что создана специальная комиссия, которая выяснит обстоятельства гибели работника.
«Результаты будут известны по окончанию расследования. Оно будет длиться 10 рабочих дней. При необходимости срок может быть продлен дважды», — сообщил заместитель руководителя управления по инспекции труда ЗКО Арман Туйгинбетов.