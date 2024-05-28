Жительницу Екатеринбурга, убившую мужа, объявили в федеральный розыск

Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, криминальный инцидент случился в начале октября 2023 года. Осужденная, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, в квартире одного из домов по улице Альпинистов в Екатеринбурге вступила в конфликт с мужем, в результате которого нанесла ему смертельный удар ножом в шею. Мужчина скончался на месте происшествия.