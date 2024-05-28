В полиции возбудили дело после драки с избиением ребёнка на Вышке-2 в Перми

Полиция возбудила уголовное дело после драки с избиением ребёнка на Вышке-2, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.
Речь идёт о происшествии, о котором стало известно 27 мая в Перми. В пермских телеграм-каналах было опубликовано видео с кадрами драки между двумя мужчинами. В ролике видно, что после устного конфликта один из пермяков пытается ударить другого по лицу, но попадает кулаком по голове несовершеннолетнего, который был на руках у оппонента.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что полиция проводит проверку происшествия. Проверочные мероприятия также были инициированы СУ СКР по Пермскому краю.
«Установлено, что 25 мая текущего года между сожителями произошла ссора, в которую вмешался мужчина 1985 года рождения. Конфликт перерос в драку, в ходе которой удар кулаком был нанесён 2-летнему ребенку. В итоге за медицинской помощью никто не обращался», — рассказали в ведомстве.
По данным краевого ГУ МВД, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Побои». В ведомстве продолжается расследование. Ведомство проводит проверку о нанесении удара малолетнему ребёнку.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что доклад о результатах проверки, которую проводят в СУ СКР региона, запросил глава СК РФ Александр Бастрыкин.