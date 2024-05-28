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В полиции возбудили дело после драки с избиением ребёнка на Вышке-2 в Перми

Инцидент произошёл 25 мая.

Источник: Аргументы и факты

Полиция возбудила уголовное дело после драки с избиением ребёнка на Вышке-2, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

Речь идёт о происшествии, о котором стало известно 27 мая в Перми. В пермских телеграм-каналах было опубликовано видео с кадрами драки между двумя мужчинами. В ролике видно, что после устного конфликта один из пермяков пытается ударить другого по лицу, но попадает кулаком по голове несовершеннолетнего, который был на руках у оппонента.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что полиция проводит проверку происшествия. Проверочные мероприятия также были инициированы СУ СКР по Пермскому краю.

Как сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю, инцидент произошёл 25 мая в Перми.

«Установлено, что 25 мая текущего года между сожителями произошла ссора, в которую вмешался мужчина 1985 года рождения. Конфликт перерос в драку, в ходе которой удар кулаком был нанесён 2-летнему ребенку. В итоге за медицинской помощью никто не обращался», — рассказали в ведомстве.

По данным краевого ГУ МВД, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Побои». В ведомстве продолжается расследование. Ведомство проводит проверку о нанесении удара малолетнему ребёнку.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что доклад о результатах проверки, которую проводят в СУ СКР региона, запросил глава СК РФ Александр Бастрыкин.