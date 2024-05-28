В полиции возбудили дело после драки с избиением ребёнка на Вышке-2 в Перми

Речь идёт о происшествии, о котором стало известно 27 мая в Перми. В пермских телеграм-каналах было опубликовано видео с кадрами драки между двумя мужчинами. В ролике видно, что после устного конфликта один из пермяков пытается ударить другого по лицу, но попадает кулаком по голове несовершеннолетнего, который был на руках у оппонента.