Мужчина утонул в Западной Двине в Витебске

27 мая в 9.39 в МЧС поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в реке Западная Двина по пр. Черняховского.
Работники МЧС извлекли из воды гражданина 1977 года рождения, неработавшего.
28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске в Западной Двине утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
27 мая в 9.39 в МЧС поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в реке Западная Двина по пр. Черняховского.
Работники МЧС извлекли из воды гражданина 1977 года рождения, неработавшего.