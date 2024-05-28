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Мужчина утонул в Западной Двине в Витебске

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске в Западной Двине утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

27 мая в 9.39 в МЧС поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в реке Западная Двина по пр. Черняховского.

Работники МЧС извлекли из воды гражданина 1977 года рождения, неработавшего.

несчастный случай