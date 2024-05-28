Нижегородские полицейские изъяли 42 свертка с мефедроном

У одного из домов по улице Строкина в Автозаводском районе Нижнего Новгорода сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области задержали местную жительницу 1983 года рождения, подозреваемую в незаконном сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.