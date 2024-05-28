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Нижегородские полицейские изъяли 42 свертка с мефедроном

Они предназначались для сбыта на территории Автозаводского района.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

У одного из домов по улице Строкина в Автозаводском районе Нижнего Новгорода сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области задержали местную жительницу 1983 года рождения, подозреваемую в незаконном сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Полицейскими обнаружено и изъято свертки с неизвестным веществом, упаковочные пакетики зип-лок, банковские карты, 2 мерные ложки, а также магнитики.

Кроме того, полицейские установили, что ранее судимой задержанной удалось распространить часть наркотических веществ посредством размещения 6 «тайников-закладок», которые также были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции.

Всего изъято 42 свертка с веществами. По результатам исследования содержимого установлено, что внутри каждого из них находилось наркотическое средство «мефедрон». Общая масса изъятого средства составила более 44 гр.

По данному факту по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере), возбуждено уголовное дело. Вину в совершении преступления обвиняемая признала в полном объеме, в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

В соответствии с законодательством за совершение подобного преступления может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, в марте наркополицейские задержали группу наркокурьеров-закладчиков из трех человек. Полицейским удалось изъять 39 закладок.

Полиция Нижегородской области призывает сообщать о фактах правонарушений или преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в дежурные части территориальных органов МВД либо по телефонам 02 или 102 (с мобильного телефона).