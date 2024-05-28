Подполковника осудили в Астане за закладку наркотиков

Военным судом Акмолинского гарнизона военнослужащий признан виновным по ст.297 ч.2 УК РК и осужден к 9 годам лишения свободы без конфискации имущества. Добавим, что согласно ст. 297 ч.2 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества.