Трамвай сошел с рельс в центре Иркутска

Днем 28 мая в районе Центрального рынка города Иркутска трамвай сошел с рельс. Из-за случившегося образовалась пробка. Установление обстоятельств случившегося взялась проконтролировать прокуратура Октябрьского района областной столицы.
— В рамках проверки исполнения законодательства в сфере транспортного обслуживания местных жителей будет дана оценка выполнению требований при эксплуатации транспорта. Меры прокурорского реагирования будут приняты при наличии оснований, — сообщили в ведомстве.
Ранее КП-Иркутск сообщала о задымившемся в движении трамвае в центре столицы Приангарья 27 мая.