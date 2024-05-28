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Трамвай сошел с рельс в центре Иркутска

Прокуратура контролирует установление обстоятельств аварии.

Источник: Комсомольская правда

Днем 28 мая в районе Центрального рынка города Иркутска трамвай сошел с рельс. Из-за случившегося образовалась пробка. Установление обстоятельств случившегося взялась проконтролировать прокуратура Октябрьского района областной столицы.

— В рамках проверки исполнения законодательства в сфере транспортного обслуживания местных жителей будет дана оценка выполнению требований при эксплуатации транспорта. Меры прокурорского реагирования будут приняты при наличии оснований, — сообщили в ведомстве.

Ранее КП-Иркутск сообщала о задымившемся в движении трамвае в центре столицы Приангарья 27 мая.