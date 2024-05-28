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Утром в Шигонском районе загорелся большегруз


ДТП произошло на трассе Шигоны-Старый Тукшум.

28 мая в 6 часов 50 минут на пульт пункта связи поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 3 километре автомобильной дороги Шигоны — Старый Тукшум. На место происшествия был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 114 пожарно-спасательного отряда № 37 в количестве 4 человек на пожарной автоцистерне. Также были вызваны бригада скорой медицинской помощи и экипаж ГИБДД. По прибытии было установлено, что произошло возгорание автомобиля KAMAZ. Пожарные-спасатели провели аварийно-спасательные работы: отключение систем электропитания и тушение салона автомобиля. К счастью, в результате дорожно-транспортного происшествия, пострадавших нет.