В горящем магазине пиротехники в Башкирии может оставаться человек

В Нефтекамске продолжают тушить крупный пожар, который вспыхнул в двухэтажном здании на Магистральной улице. Предположительно, огонь вспыхнул в магазине пиротехники.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии, в здании может оставаться человек.
— Информация по пострадавшим уточняется, возможно в здании осталась женщина. Одна женщина успела самостоятельно эвакуироваться из здания, — прокомментировали пожар в МЧС.
Сейчас на месте работают более 20 спасателей и семь единиц техники. Огонь удалось локализовать на 150 квадратных метрах. По последним данным, огонь частично разрушил второй этаж здания.