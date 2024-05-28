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В горящем магазине пиротехники в Башкирии может оставаться человек

Появилось видео с места пожара в магазине пиротехники в Нефтекамске.

Источник: Российская газета

В Нефтекамске продолжают тушить крупный пожар, который вспыхнул в двухэтажном здании на Магистральной улице. Предположительно, огонь вспыхнул в магазине пиротехники.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии, в здании может оставаться человек.

— Информация по пострадавшим уточняется, возможно в здании осталась женщина. Одна женщина успела самостоятельно эвакуироваться из здания, — прокомментировали пожар в МЧС.

Сейчас на месте работают более 20 спасателей и семь единиц техники. Огонь удалось локализовать на 150 квадратных метрах. По последним данным, огонь частично разрушил второй этаж здания.

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