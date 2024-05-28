В Севастополе мужчину оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, в социальных сетях нашли его комментарии с оскорблениями военнослужащих ВС РФ и участников СВО.
«Несмотря на то, что нарушитель использовал аккаунт с вымышленными женскими данными, сотрудники полиции установили личность и местонахождение автора. Им оказался безработный 37-летний уроженец города Кургана, несколько лет назад приехавший в город-герой Севастополь. Он сознался в содеянном правонарушении», — сообщили в пресс-службе.
В отношении приезжего составили административный протокол. Ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.