Бизнесмен Мартиросян обжаловал арест по делу Кузнецова

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Басманном суде Москвы зарегистрирована апелляционная жалоба на арест по обвинению в даче взятки Левы Мартиросяна — фигуранта дела начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, сообщили РИА Новости в суде.
«Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление суда от 14 мая об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Мартиросяна Левы Альбертовича», — сказала собеседница агентства.
Бизнесмен из Краснодара обвиняется в даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Кузнецов, будучи лично знаком с Мартиросяном по службе, решил получить взятку «за совершение действий, которым он может способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство по службе в интересах взяткодателя», сообщалось в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
По данным СК РФ, Кузнецов в 2021—2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Генерал отправлен в СИЗО, обжаловать арест ему не удалось. По словам адвоката Кузнецова, по делу был допрошен лишь один человек — Мартиросян.