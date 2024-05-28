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В Приднестровье во время пожара погибла жительница Тирасполя: Причина ЧП — неосторожность при курении

Оперативные действия соседей и пожарного расчёта предотвратили распространение огня на соседние квартиры.

Источник: МВД Приднестровья

В Тирасполе пожарные приехали на вызов 26 мая вечером. Произошло возгорание многоквартирном одноэтажном доме. Соседи, которые и позвонили на номер 101, пытались сбить пламя, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В процессе тушения пожарные обнаружили в одной из комнат, на диване, обгоревшее тело женщины. Возгорание ликвидировали полностью за 12 минут.

Оперативные действия соседей и пожарного расчёта предотвратили распространение огня на соседние квартиры.

Причина происшествия — неосторожность при курении со стороны погибшей 47-летней квартирантки.

С начала года из-за непотушенных сигарет в Приднестровье произошли 26 пожаров и возгораний. Погибли 4 человека.

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