В Речицком районе пьяный попутчик напал на водителя с ножом

Как стало известно, 23 января 46-летний житель деревни Лазоревка отработал смену водителем в Речицкой ЦРБ и на личном авто направился домой. При выезде из города он заметил голосовавшего на остановке незнакомого парня. Водитель остановился, узнал, что тот направляется в сторону Светлогорска, и предложил подвезти до поворота на деревню Солтаново.
Попутчик сел на заднее сиденье и всю дорогу молчал. Когда водитель остановился, пассажир, не говоря ни слова, нанес ему удар ножом в шею. А затем замахнулся повторно. Несмотря на серьезное ранение водителю удалось отобрать нож, выбраться из салона и остановить проезжавший автомобиль.
Пострадавшего доставили в больницу и вызвали милицию. Правоохранители задержали нападавшего на обочине дороге. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.
22-летний нападавший так и не смог внятно сформулировать мотивы своих действий. Ранее он уже имел проблемы с законом. В мае 2021 года был приговорен к двум годам ограничения свободы за беспричинное избиение ровесника. И в тот раз он находился под воздействием алкоголя.
Раненый водитель, благодаря усилиям врачей, выжил. Агрессивный пассажир заключен под стражу. На основании собранных доказательств ему предъявлено обвинение по ч.1 ст. 14, п. 13 ч.2 ст. 139 (убийство, совершенное из хулиганских побуждений, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам) УК.