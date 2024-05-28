В Речицком районе пьяный попутчик напал на водителя с ножом

22-летний нападавший так и не смог внятно сформулировать мотивы своих действий. Ранее он уже имел проблемы с законом. В мае 2021 года был приговорен к двум годам ограничения свободы за беспричинное избиение ровесника. И в тот раз он находился под воздействием алкоголя.