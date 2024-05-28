Хабаровчанин перевел лже-брокерам почти 1,5 млн рублей, сообщает «АиФ-Дальинформ».
В полицию обратился 43-летний житель краевой столицы, который рассказал, что в течение 1,5 месяцев пытался заработать на инвестициях. Ему позвонил через скайп неизвестный, лица которого видно не было, и предложил зарегистрироваться на бирже и начать зарабатывать под его руководством.
После этого с мужчиной также в скайпе связывались разные люди, представлялись брокерами. Лиц их он также не видел. Они предлагали переводить деньги на номера банковских карт и сотовых телефонов, зарегистрированных в разных регионах.
Мужчина исправно переводил деньги, для этого он оформил 1 млн 420 тысяч в кредит и потратил 60 тысяч своих сбережений. Однако ни дохода ни денег обратно он не получил.
«Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы», — сообщил Врио заместителя начальника УМВД России по Хабаровску — начальника полиции Сергей Субботин.