Хабаровчанин перевел лже-брокерам почти 1,5 млн рублей

В полицию обратился 43-летний житель краевой столицы, который рассказал, что в течение 1,5 месяцев пытался заработать на инвестициях. Ему позвонил через скайп неизвестный, лица которого видно не было, и предложил зарегистрироваться на бирже и начать зарабатывать под его руководством.