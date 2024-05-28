Полиция Кубани предупредила выпускников о новой схеме мошенников

Аферисты выкладывают в соцсетях посты с продажей ответов на тесты ЕГЭ по разным предметам. Для убедительности они выкладывают отзывы предыдущих выпускников, якобы успешно сдавших экзамены. Они отправляют школьникам реквизиты для оплаты, после чего перестают выходить на связь.