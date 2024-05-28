Полиция Кубани предупредила выпускников о новой схеме мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Аферисты выкладывают в соцсетях посты с продажей ответов на тесты ЕГЭ по разным предметам. Для убедительности они выкладывают отзывы предыдущих выпускников, якобы успешно сдавших экзамены. Они отправляют школьникам реквизиты для оплаты, после чего перестают выходить на связь.
Также мошенники массово создают сайты и группы в социальных сетях под видом представителей приемных комиссий разных ВУЗов и предлагают помощь при поступлении на бюджетные места.
Полиция просит выпускников не переводить деньги незнакомцам, не переходить по пересланным ссылкам и не вводить на сайтах данные своей банковской карты.
Ранее мы сообщали, что мошенники стали обманывать кубанцев под предлогом прохождения флюорографии.