Задержан бывший замначальника полиции Алматы

В декабре в Генпрокуратуре высказались о пытках и других недозволенных методах следствия и дознания. Тогда сообщалось, что с 2023 года расследовать пытки в Казахстане будут исключительно прокуроры. В январе 2023 года были осуждены полицейские по делу о пытках во время январских событий в Алматы. С того момента еще несколько раз сообщалось о вынесении подобных приговоров.