Жительницу Казани осудили за дискредитацию Вооруженных Сил РФ и реабилитацию нацизма

Эпизод по дискредитации армии, по мнению следователей, связан с проведением акции с антивоенным лозунгом, фотография которого распространилась в социальных сетях в мае прошлого года. Кадры были сделаны на фоне Вечного огня в Парке Победы. Следствие уверено, что акцию организовала именно Ситдикова. Признаки дискредитации в словах и действиях Ситдиковой подтвердили эксперты: лингвист и психолог. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.