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Насиловал бабушек и убивал: раскрыты подробности о деле нижегородского преступника

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая, ФедералПресс. 42-летнего мужчину, убившего и изнасиловавшего двух пенсионерок, начнут судить в Нижнем Новгороде. Свои преступления он совершил в 2023 году, первое — на территории соседней Ивановской области, а второе — вблизи села Починки. Подробности уголовного дела раскрыли в прокуратуре Нижегородской области.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«По версии следствия, в июне 2023 года обвиняемый, находясь на участке местности, расположенном в лесополосе около деревни Филино Шуйского района Ивановской области, напал на собиравшую в лесу грибы ранее ему незнакомую женщину и изнасиловал ее, после чего задушил, похитил телефон и ювелирные украшения».

гласит сообщение ведомства

Выжить женщине не удалось. Скрыть следы насилия мужчина пытался с помощью огня, перед этим он частично закопал тело, прикрыл его ветками и поджег.

Менее чем через месяц злоумышленник совершил второе преступление — в лесу под Починками напал на пожилую женщину, изнасиловал и более 20 раз ударил ножом, тем самым лишив жизни.

Как добавили в региональном СК, расследование уголовного дела завершено. Обвинение выдвинуто по трем статьям — убийство, изнасилование, кража. Однако нижегородец свою вину признал лишь частично.

Ранее «ФедералПресс» писал о задержании двух мужчин, которые намеревались устроить диверсию в Нижегородской области. По инструкции от куратора из Telegram они должны были совершить поджог на объектах транспортной инфраструктуры.