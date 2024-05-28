Насиловал бабушек и убивал: раскрыты подробности о деле нижегородского преступника

«По версии следствия, в июне 2023 года обвиняемый, находясь на участке местности, расположенном в лесополосе около деревни Филино Шуйского района Ивановской области, напал на собиравшую в лесу грибы ранее ему незнакомую женщину и изнасиловал ее, после чего задушил, похитил телефон и ювелирные украшения».
Выжить женщине не удалось. Скрыть следы насилия мужчина пытался с помощью огня, перед этим он частично закопал тело, прикрыл его ветками и поджег.
Менее чем через месяц злоумышленник совершил второе преступление — в лесу под Починками напал на пожилую женщину, изнасиловал и более 20 раз ударил ножом, тем самым лишив жизни.
Как добавили в региональном СК, расследование уголовного дела завершено. Обвинение выдвинуто по трем статьям — убийство, изнасилование, кража. Однако нижегородец свою вину признал лишь частично.
Ранее «ФедералПресс» писал о задержании двух мужчин, которые намеревались устроить диверсию в Нижегородской области. По инструкции от куратора из Telegram они должны были совершить поджог на объектах транспортной инфраструктуры.