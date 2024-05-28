Насиловал бабушек и убивал: раскрыты подробности о деле нижегородского преступника

«По версии следствия, в июне 2023 года обвиняемый, находясь на участке местности, расположенном в лесополосе около деревни Филино Шуйского района Ивановской области, напал на собиравшую в лесу грибы ранее ему незнакомую женщину и изнасиловал ее, после чего задушил, похитил телефон и ювелирные украшения».