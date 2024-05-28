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Блогера Mellstroy вновь объявили в розыск

Блогера Андрея Бурима, известного как Mellstroy, вновь объявили в розыск. Соответствующая информация опубликована в базе МВД России 28 мая.

Источник: РИА "Новости"

«Бурим Андрей Александрович, дата рождения: 15.12.1998, место рождения: Республика Беларусь, Гомель. Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке базы ведомства.

Других подробностей не приводится.

В прошлый раз мужчина был объявлен в розыск в феврале.

Скандальная слава к блогеру пришла в 2020 году, когда он избил блогера Алену Ефремову на стриме — он схватил ее за шею, после чего несколько раз ударил ее головой о поверхность стола. За это блогер был приговорен судом 9 июля 2021 года к шести месяцам исправительных работ.