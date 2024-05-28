Блогера Mellstroy вновь объявили в розыск

Скандальная слава к блогеру пришла в 2020 году, когда он избил блогера Алену Ефремову на стриме — он схватил ее за шею, после чего несколько раз ударил ее головой о поверхность стола. За это блогер был приговорен судом 9 июля 2021 года к шести месяцам исправительных работ.