Перекрыт крупный канал поставки психотропов в Беларусь

Как стало известно, мужчина, работая оптовым курьером организованной группы по продаже наркотиков, ввозил в Беларусь крупные партии товара для дальнейшей реализации. В момент задержания в его автомобиле обнаружено и изъято свыше 2,6 кг особо опасного психотропного вещества параметилэфедрон. Мужчина проработал курьером несколько месяцев.



Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.