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Перекрыт крупный канал поставки психотропов в Беларусь

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля УВД Гомельщины совместно с УГАИ УВД Витебского облисполкома при силовой поддержке ОМОНа с поличным задержали 51-летнего гражданина соседней страны. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Как стало известно, мужчина, работая оптовым курьером организованной группы по продаже наркотиков, ввозил в Беларусь крупные партии товара для дальнейшей реализации. В момент задержания в его автомобиле обнаружено и изъято свыше 2,6 кг особо опасного психотропного вещества параметилэфедрон. Мужчина проработал курьером несколько месяцев.

Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.