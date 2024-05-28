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Стали известны подробности трагедии в Лиде, где собака насмерть загрызла пожилую женщину

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет рассказал подробности случившегося в Лиде инцидента, где собака насмерть загрызла пожилую женщину. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

Днем 27 мая поступило сообщение о смерти пенсионерки. Как стало известно, 71-летнюю женщину во дворе дома покусала ее же беспородная собака. Отогнать животное смогла подруга пострадавшей. Когда пенсионерка стала терять сознание, подруга поспешила за помощью к соседям. Прибывшие медики констатировали смерть женщины.

На месте инцидента работала следственно-оперативная группа. Установлено, что собака длительное время проживала у женщины. При этом пенсионерка опасалась ее из-за агрессивного поведения. Ранее собака уже кусала хозяйку.

Все обстоятельства инцидента будут установлены Лидским районным отделом Следственного комитета. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим трагедии.

несчастный случай