Стали известны подробности трагедии в Лиде, где собака насмерть загрызла пожилую женщину

Днем 27 мая поступило сообщение о смерти пенсионерки. Как стало известно, 71-летнюю женщину во дворе дома покусала ее же беспородная собака. Отогнать животное смогла подруга пострадавшей. Когда пенсионерка стала терять сознание, подруга поспешила за помощью к соседям. Прибывшие медики констатировали смерть женщины.