Стали известны подробности трагедии в Лиде, где собака насмерть загрызла пожилую женщину

Днем 27 мая поступило сообщение о смерти пенсионерки. Как стало известно, 71-летнюю женщину во дворе дома покусала ее же беспородная собака. Отогнать животное смогла подруга пострадавшей. Когда пенсионерка стала терять сознание, подруга поспешила за помощью к соседям. Прибывшие медики констатировали смерть женщины.
На месте инцидента работала следственно-оперативная группа. Установлено, что собака длительное время проживала у женщины. При этом пенсионерка опасалась ее из-за агрессивного поведения. Ранее собака уже кусала хозяйку.
Все обстоятельства инцидента будут установлены Лидским районным отделом Следственного комитета. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим трагедии.