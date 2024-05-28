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Росгвардия: в Армавире четверо мужчин украли сейф из торгового центра

В Армавире четверых мужчин подозревают в краже сейфа из торгового центра.

Источник: МК.RU Краснодар

Внутри металлической конструкции, находились драгоценности и деньги. По сведениям правоохранителей, содержимое сейфа оценивается на сумму свыше 5 миллионов рублей.

В соцсетях Росгвардии Краснодарского края сообщили, что неизвестные в масках разбили витрину торгового центра и проникли внутрь. По данным вневедомственной охраны, четверо мужчин забрали сейф из ювелирного отдела.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники СОБР ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю совместно с коллегами из кубанского ГУ МВД РФ задержали подозреваемых. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит лишение свободы.

Ранее «МК на Кубани» писал, что житель Усть-Лабинска пойдёт под суд по обвинению в краже 13 саженцев хвойных деревьев.