Росгвардия: в Армавире четверо мужчин украли сейф из торгового центра

Внутри металлической конструкции, находились драгоценности и деньги. По сведениям правоохранителей, содержимое сейфа оценивается на сумму свыше 5 миллионов рублей.
В соцсетях Росгвардии Краснодарского края сообщили, что неизвестные в масках разбили витрину торгового центра и проникли внутрь. По данным вневедомственной охраны, четверо мужчин забрали сейф из ювелирного отдела.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники СОБР ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю совместно с коллегами из кубанского ГУ МВД РФ задержали подозреваемых. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит лишение свободы.
Ранее «МК на Кубани» писал, что житель Усть-Лабинска пойдёт под суд по обвинению в краже 13 саженцев хвойных деревьев.