Школьники 11 и 14 лет опрокинулись на мопеде в Воронежской области

В Бобровском районе днем 27 мая перевернулись на мопеде двое школьников. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.
Авария произошла в селе Мечетка у дома № 4 по улице Пролетарской. По предварительным данным полиции, 11-летний школьник, ехал на мопеде «Велс» без государственного регистрационного знака. В какой-то момент он вылетел с дороги и перевернулся.
В результате ДТП пострадал он и его 14-летний пассажир. Их госпитализировали.
Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливают обстоятельства и причины аварии.