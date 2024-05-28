Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве арестовали предполагаемого подельника экс-главы Советского суда Ростова

В Москве жителя Ростовской области арестовали по делу о даче взятки судье.

Басманный районный суд Москвы арестовал жителя Ростовской области, подозреваемого в даче взятки должностному лицу. Эту информацию 28 мая журналисту «КП — Ростов-на-Дону» подтвердили в пресс-службе инстанции.

— Обвиняемого отправили в СИЗО на 1 месяц и 14 суток, то есть до 3 июля 2024 года, — сообщили в суде.

Судя по опубликованным материалам, решение об аресте было принято 20 мая 2024 года. Также в документации указано, что уголовное дело в отношении задержанного было возбуждено еще в ноябре 2023 года по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»).

Известно, что в одном производстве с этим разбирательством «соединено уголовное дело, возбужденное председателем Следственного комитета России в отношении судьи в отставке (п. “в” ч. 5 ст. 290 УК РФ “Получение взятки”).

Добавим, по данным издания «Коммерсант Юг», речь идет об уголовном деле, связанном с передачей подкупа экс-председателю Советского районного суда Ростова-на-Дону.