В Москве арестовали предполагаемого подельника экс-главы Советского суда Ростова

Басманный районный суд Москвы арестовал жителя Ростовской области, подозреваемого в даче взятки должностному лицу. Эту информацию 28 мая журналисту «КП — Ростов-на-Дону» подтвердили в пресс-службе инстанции.
— Обвиняемого отправили в СИЗО на 1 месяц и 14 суток, то есть до 3 июля 2024 года, — сообщили в суде.
Судя по опубликованным материалам, решение об аресте было принято 20 мая 2024 года. Также в документации указано, что уголовное дело в отношении задержанного было возбуждено еще в ноябре 2023 года по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»).
Известно, что в одном производстве с этим разбирательством «соединено уголовное дело, возбужденное председателем Следственного комитета России в отношении судьи в отставке (п. “в” ч. 5 ст. 290 УК РФ “Получение взятки”).
Добавим, по данным издания «Коммерсант Юг», речь идет об уголовном деле, связанном с передачей подкупа экс-председателю Советского районного суда Ростова-на-Дону.