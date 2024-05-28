В Новосибирске вынесли приговор сыну экс-депутата, насмерть сбившему женщину

Новосибирский суд поставил точку в деле сына экс-депутата Алтайского края Александра Бушкова. Весной 2023 пьяный студент насмерть сбил женщину в центре города. После аварии он даже не остановился, а просто скрылся с места ДТП. Удар был такой силы, что пострадавшую отбросило на другой перекрёсток. Тогда под колёсами авто погибла 45-летняя Инна Шукман. Женщина работала в центре Новосибирска, помощницей депутата Майиса Мамедова.