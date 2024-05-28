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В Новосибирске вынесли приговор сыну экс-депутата, насмерть сбившему женщину

Он должен выплатить пострадавшей стороне 3 млн рублей.

Новосибирский суд поставил точку в деле сына экс-депутата Алтайского края Александра Бушкова. Весной 2023 пьяный студент насмерть сбил женщину в центре города. После аварии он даже не остановился, а просто скрылся с места ДТП. Удар был такой силы, что пострадавшую отбросило на другой перекрёсток. Тогда под колёсами авто погибла 45-летняя Инна Шукман. Женщина работала в центре Новосибирска, помощницей депутата Майиса Мамедова.

— Суд приговорил Бушкова к наказанию в виде 7 лет в колонии общего режима. Кроме того, он должен выплатить компенсацию потерпевшим на общую сумму 3 миллиона рублей, — сообщил корреспондент КП-Новосибирск.

Известно, что студент вину полностью. Но у пострадавшей стороны прощения не попросил. Родственники погибшей женщины, дочь и муж, ранее заявляли к нему иски на компенсацию морального вреда: по 5 млн рублей каждый. Напомним, что в роковой день, женщина, чья жизнь оборвалась по вине пьяного студента, шла привычным маршрутом на работу.