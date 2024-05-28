Под Волгоградом в ДТП с «Рено» погиб мотоциклист

Накануне, 27 мая, в Волгоградской области в смертельном ДТП скончался 50-летний мотоциклист. Авария произошла на трассе в Среднеахтубинском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, примерно в 11.00 за рулем «Рено Логан» 63-летний водитель ехал на улице Краснофлотской. У дома № 29 он нарушил ПДД.