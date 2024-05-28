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Под Волгоградом в ДТП с «Рено» погиб мотоциклист

В Волгоградской области в аварии погиб водитель мотоцикла.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 27 мая, в Волгоградской области в смертельном ДТП скончался 50-летний мотоциклист. Авария произошла на трассе в Среднеахтубинском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, примерно в 11.00 за рулем «Рено Логан» 63-летний водитель ехал на улице Краснофлотской. У дома № 29 он нарушил ПДД.

— Не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с мотоциклом «Регал Раптор» под управлением 50-летнего водителя. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, — уточнили в полиции региона.

Добавим, что за минувшие сутки на трассах региона произошло восемь аварий с пострадавшими.