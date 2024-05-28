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В Прикамье школьник избил сверстника кастетом

Прокуратура разбирается в обстоятельствах дела.

Прокуратура Пермского района проводит проверку после сообщений об избиении школьника кастетом в поселке Юго-Камский. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале прокуратуры Пермского края.

28 мая в сети Интернет были опубликованы фотографии окровавленного ребенка. Автор сообщения утверждает, что жертвой мальчика — ученика 4к (коррекционного) класса — стал его сверстник. У мальчика зафиксированы многочисленные раны головы и сломанный нос. Семья пострадавшего ребенка написала заявление в полицию.

В соцсетях сообщают, что это уже не первый случай жестокости мальчика. Ранее он нанес ножевые ранения своему отцу.

Прокуратура