В Прикамье школьник избил сверстника кастетом

28 мая в сети Интернет были опубликованы фотографии окровавленного ребенка. Автор сообщения утверждает, что жертвой мальчика — ученика 4к (коррекционного) класса — стал его сверстник. У мальчика зафиксированы многочисленные раны головы и сломанный нос. Семья пострадавшего ребенка написала заявление в полицию.