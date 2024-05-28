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Где в Казахстане чаще сбегают от семейных агрессоров

В 2023 году в кризисные центры Казахстана обратились более 4 тысяч жертв домашнего насилия. Больше всего — в Астане, сообщает Zakon.kz.

Офис Уполномоченного по правам человека в РК выпустил Специальный доклад «О противодействии семейно-бытовому насилию». Согласно ему, в 2023 году кризисными центрами охвачено свыше 4 тыс. человек, из которых более 3 тыс. получили медицинскую помощь и около 1 тыс. были трудоустроены и получили документы.

«Количество лиц, обратившихся в 2023 году за помощью в кризисные центры, составило 4 386. Больше всего обратившихся за помощью за указанный период в Астане — 510, Алматы — 410, Шымкенте — 358 и Кызылординской области — 331. Меньше всего обратились в кризисные центры Восточно-Казахстанской области — 90, Мангистауской области — 60 и Северо-Казахстанской области — 31».

указано в докладе.

Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев, сопоставляя количество случаев бытового насилия и количество людей, получивших специальных социальные услуги, делает вывод о том, что подавляющая часть жертв не получает необходимой помощи.

«При том, что зачастую жертвы домашнего насилия не обращаются в правоохранительные органы, а значит не могут быть идентифицированы как пострадавшие и, как следствие, получить доступ к специальным социальным услугам», — отметил он.

Три основные проблемы в этом направлении:

  • работа с пострадавшими
  • постфактумнеразвитость в некоторых регионах сети кризисных
  • центровнедоступность месторасположения центров для большинства жертв насилия.

Речь в докладе идет не только о жертвах бытового насилия, но и ресоциализации правонарушителей.

«В настоящее время кризисными центры обслуживают только жертв бытового насилия. Работа с агрессорами — проведение с ними психокоррекционного курса — пока не решена законодательно, а неправительственные организации, занимающиеся этим вопросом, не финансируются по этому направлению», — указано в докладе.

По информации Министерства труда и социальной защиты населения РК, специальные социальные услуги жертвам бытового насилия по стране оказывают 46 кризисных центров, 15 из которых — государственные, 31 — негосударственные. В 2022 году количество таких центров составляло 42.