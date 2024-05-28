Где в Казахстане чаще сбегают от семейных агрессоров

«Количество лиц, обратившихся в 2023 году за помощью в кризисные центры, составило 4 386. Больше всего обратившихся за помощью за указанный период в Астане — 510, Алматы — 410, Шымкенте — 358 и Кызылординской области — 331. Меньше всего обратились в кризисные центры Восточно-Казахстанской области — 90, Мангистауской области — 60 и Северо-Казахстанской области — 31».