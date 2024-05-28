Подразделения «Центра» улучшили тактическое положение

«Потери противника за сутки составили до 405 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley производства США, шесть автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 152-мм гаубицы “Мста-Б”, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, 122-мм гаубица Д-30», — сообщили в Минобороны.