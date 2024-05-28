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Подразделения «Центра» улучшили тактическое положение

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 405 военнослужащих, две БМП, в том числе Bradley, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Центр” активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной бригады ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Евгеновка, Сокол и Карловка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, отражены шесть контратак штурмовых групп 23-й, 24-й, 47-й механизированных, 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Очеретино, Новоалександровка, Новопокровское, Соловьево и Уманское ДНР.

«Потери противника за сутки составили до 405 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley производства США, шесть автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 152-мм гаубицы “Мста-Б”, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, 122-мм гаубица Д-30», — сообщили в Минобороны.