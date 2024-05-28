«Одна только выжила, притворившись мертвой»: в Новосибирске рецидивиста, который убил пять человек — в том числе ребенка, приговорили к пожизненному

Наталья Браун спаслась чудом, она притворилась мертвой. На самом же деле выжила, оказалась в больнице. Дело о покушении на нее следователи выделили в отдельное производство и похоже просто о нем забыли. Так что обвинительное заключение за преступление 13-летней давности Геннадий Барсук выслушал только месяц назад. Вину он не признал — заявил, что оборонялся и устранять свидетеля не намеревался.