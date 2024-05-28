«Одна только выжила, притворившись мертвой»: в Новосибирске рецидивиста, который убил пять человек — в том числе ребенка, приговорили к пожизненному

Уголовника, отбывающего пожизненный срок за убийство пяти человек, вновь приговорили в Новосибирске. На этот раз кровожадного душегуба признали виновным в покушении на чужую жизнь.
Дело рассматривал Дзержинский районный суд. 44 -летнего Геннадия Барсука этапировали из «Вологодского пятака», где тот получил вечную прописку. В колонию особого режима уголовника отправили за убийство семьи Рымшиных. Тела отставного майора ГУФСИН, его жены и шестилетней дочери обнаружили в общежитии на окраине Октябрьского района Новосибирска в ноябре 2011. Гостившего у них накануне рецидивиста задержали по горячим следам и спустя год приговорили к максимальному, предусмотренному российским законом, наказанию.
Уже будучи под стражей за убийство Рымшиных, Барсук признался еще в одном чудовищном преступлении. Летом 2011 на городской свалке в Дзержинском районе он учинил кровавую расправу над двумя бездомными. За это преступление в марте 2016 ему назначили 18 лет лишения свободы. Оказалось, жертвой уголовника в ночь на 10 августа едва не стала еще одна женщина — случайная свидетельница Наталья Браун.
— Барсук, реализуя свой преступный умысел на убийство Браун с целью скрыть другое преступление — убийство двух лиц Миреева и Кузьмина — нанес ей множественные удары по лицу, груди, спине, а также с силой нанес ей ножом не менее одного удара в область грудной клетки, — рассказала журналисту КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Олёна Носок.
Наталья Браун спаслась чудом, она притворилась мертвой. На самом же деле выжила, оказалась в больнице. Дело о покушении на нее следователи выделили в отдельное производство и похоже просто о нем забыли. Так что обвинительное заключение за преступление 13-летней давности Геннадий Барсук выслушал только месяц назад. Вину он не признал — заявил, что оборонялся и устранять свидетеля не намеревался.
— Подсудимому предоставляется возможность выступить с последним словом, — произнес судья.
— Мне нечего сказать, — Геннадий Барсук не подготовил финальную речь и не даже попытался разжалобить участников процесса. Ведь он итак отбывает пожизненный срок.
Не смотря на доводы обвиняемого и его адвоката, суд посчитал его причастность доказанной, приговорив к 12 годам строгого режима, как и просила в прениях представитель прокуратуры.
— По совокупности преступлений путем частичного сложения наказания, назначенного по настоящему приговору и наказания, назначенного по приговору Новосибирского Областного суда от 30 марта 2016 года, окончательно назначить Барсуку Геннадию Леонидовичу наказание в виде пожизненного лишения свободы, — зачитал судья свое решение.
На другой исход фигурант и не надеялся. Пока приговор не вступит в законную силу, Барсук будет находиться в СИЗО, где условия гораздо мягче, чем в колонии особого режима. После его вернут на остров для маньяков и террористов под Вологдой или другую тюрьму для пожизненно осужденных.