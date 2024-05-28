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ВСУ потеряли более 700 военных в зоне действий группировки «Юг»

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 700 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Красногоровка и Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, противник потерял более 700 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также 105-мм орудие М119 производства США.