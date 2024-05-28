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Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки «Запад» нанесли поражение украинским войскам у Купянска и Красного Лимана, отразили три контратаки у Белогоровки и Червоной Дибровы, потери противника составили до 160 солдат, сообщило Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 57-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Отмечается, что также были отражены три контратаки штурмовых групп 115-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады нацгвардии в районах Белогоровки и Червоной Дибровы в ЛНР.

«ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку “Богдана”, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, а также две 122 мм гаубицы Д-30», — добавили в МО РФ.