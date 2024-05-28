Иномарка сгорела на трассе в Омской области после столкновения с большегрузом

После столкновения с большегрузом загорелась и полностью выгорела легковая машина.
Предварительно установлено, что автомобиль Nissan Primera, двигавшийся со стороны Омска, в районе 937 километра вылетел на «встречку». Там «легковушка» врезалась в КамАЗ, после чего — загорелась.
На фотографиях, опубликованных в официальной группе Госавтоинспекции Омской области во «ВКонтакте», видно, что иномарка сгорела полностью.
Водитель легкового авто погиб на месте, его личность сейчас устанавливается.
Ранее мы писали об аварии на трассе Тюмень-Омск в которой пострадали сразу шесть человек — там «лоб в лоб» столкнулись два легковых автомобиля.