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Иномарка сгорела на трассе в Омской области после столкновения с большегрузом

Во вторник, 28 мая, на трассе Челябинск-Новосибирск случилось жуткое ДТП.

Источник: пресс-служба Госавтоинспекции Омской области

После столкновения с большегрузом загорелась и полностью выгорела легковая машина.

Предварительно установлено, что автомобиль Nissan Primera, двигавшийся со стороны Омска, в районе 937 километра вылетел на «встречку». Там «легковушка» врезалась в КамАЗ, после чего — загорелась.

На фотографиях, опубликованных в официальной группе Госавтоинспекции Омской области во «ВКонтакте», видно, что иномарка сгорела полностью.

Водитель легкового авто погиб на месте, его личность сейчас устанавливается.

Ранее мы писали об аварии на трассе Тюмень-Омск в которой пострадали сразу шесть человек — там «лоб в лоб» столкнулись два легковых автомобиля.