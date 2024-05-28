Тиктокер обозвал казахстанский флаг «тряпкой» и попал под статью

Как указывается в материалах дела, 14 апреля этого года молодой человек, проезжая на автомобиле по центральной улице Туркестана, снял на свой телефон установленный здесь государственный флаг. На следующий день он выложил ролик в TikTok, сопроводив его нелицеприятным комментарием. В частности, юноша обозвал флаг Республики Казахстан «тряпкой».
Уже к концу дня видео набрало множество дизлайков. Также комментаторы выражали крайнее недовольство такому отношению к государственному символу. Автор к вечеру удалил свой пост, однако некоторые пользователи сделали заявление в полицию и прокуратуру.
По данному факту началось расследование. Личность парня была установлена, он был задержан. На него возбудили уголовное дело по статье 372 УК РК.
Психолого-филологическая экспертиза, анализировавшая содержание ролика, нашла в словах автора признаки оскорбления государственного символа Казахстана. В суде молодой человек полностью признал свою вину, раскаивался, просил прощения. Собранными материалами следствия его вина была доказана.
По приговору суда он получил один год ограничения свободы и сто часов принудительного труда. Вердикт пока не вступил в законную силу. Добавим, что согласно ст. 372 УК РК надругательство над государственными символами Республики Казахстан наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей (до 11 076 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до девятисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.