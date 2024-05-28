Тиктокер обозвал казахстанский флаг «тряпкой» и попал под статью

По приговору суда он получил один год ограничения свободы и сто часов принудительного труда. Вердикт пока не вступил в законную силу. Добавим, что согласно ст. 372 УК РК надругательство над государственными символами Республики Казахстан наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей (до 11 076 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до девятисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.