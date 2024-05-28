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Под Волгоградом после ДТП на трассе загорелась фура

На трассе в Волгоградской области вспыхнул большегруз.

Источник: соцсети

Накануне, 27 мая, на трассе Р-228 в Дубовском районе загорелась фура. Очевидцы сняли на видео момент ЧП. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, возгорание произошло в 10.00 в результате ДТП. Прицеп площадью 30 квадратных метров полностью охватил огонь. Водитель смог спастись, отсоединив кабину.

— Пожарно-спасательные расчеты 35 ПСЧ ликвидировали горение за полчаса. Причина пожара устанавливается, — уточнили в региональном ГУ МЧС.

Добавим, что из-за ЧП на участке трассы образовалась пробка.