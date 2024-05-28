В Балашихе от обломков сбитого шара пострадали три дома

Накануне вечером губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ПВО сбила беспилотник в микрорайоне Кучино в Балашихе, обломки упали на частный дом. Глава городского округа Сергей Юров позже уточнил, что обломки задели двух мужчин. Минобороны заявило, что в Подмосковье сбит был малоразмерный воздушный шар.
«В результате падения сбитой воздушной цели повреждения получили 17-этажный жилой дом и два частных дома», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в многоэтажке взрывной волной и осколками были выбиты окна на некоторых этажах. В одном из частных домов произошло возгорание, которое удалось полностью потушить в 21:25. Во втором доме были выбиты стекла.