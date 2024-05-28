За «героиновую» дорожку на иконе Николая Чудотворца краснодарка пойдет под суд

После этого девочки, одной из которой, судя по данным Следкома, нет даже 14 лет, выложили это видео в Сеть. Подписчики публичного канала обратились к директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. А она уже обратила на него внимание правоохранителей.