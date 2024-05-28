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За «героиновую» дорожку на иконе Николая Чудотворца краснодарка пойдет под суд

В Краснодаре 17-летнюю студентку осудят за оскорбление чувств верующих.

В Краснодаре завершено расследование уголовного дела об оскорблении чувств верующих. Оно было на контроле прокуратуры региона.

17-летняя студентку обвинили в преступлении за видео, где она вместе с малолетней подругой якобы употребляют наркотики на иконе Николая Чудотворца.

По версии следствия, все происходило днем, 12 января, на квартире в Краснодаре.

«Обвиняемая положила на стол икону “Николая Чудотворца”, раскрошила на нее хозяйственный мел, придав ему внешний вид схожий с наркотическим средством, рядом положила бумажный сверток и банковскую карту, создав видимость употребления запрещенных веществ. Противоправные действия обвиняемой вторая девушка снимала на камеру мобильного телефона», — рассказали «КП»-Кубань" в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Девочки насыпали на икону мел под видом наркотиков.

После этого девочки, одной из которой, судя по данным Следкома, нет даже 14 лет, выложили это видео в Сеть. Подписчики публичного канала обратились к директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. А она уже обратила на него внимание правоохранителей.

«Неадекватные первокурсницы из Краснодара употребляли запрещенные вещества прямо на иконе Святителя Николая Чудотворца», — написала член Общественной палаты России в телеграме.

В итоге студентка признала свою вину, вторая девочка не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности.

С утвержденным прокурором обвинительным заключением дело направлено в суд.