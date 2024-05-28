В Воронеже студентка, пытаясь заработать на инвестициях, подарила мошенникам 1,15 млн рублей

И тут мошенники предложили своей жертве оформить кредит и «инвестировать» уже куда более крупную сумму денег. Девушка выполнила все их инструкции. Взяла кредит и перевела деньги на свой личный кабинет в приложении. Затем после совершения нескольких сделок вывести «заработок» уже не смогла и обратилась за помощью в отдел полиции № 2 Коминтерновского района. В итоге студентка подарила аферистам 1 миллион 150 тысяч рублей.