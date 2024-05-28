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В Воронеже студентка, пытаясь заработать на инвестициях, подарила мошенникам 1,15 млн рублей

Сначала аферисты кинули наживку, дав 21-летней девушке немного денег, а потом забрали у нее куда большую сумму.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники отобрали большие деньги у 21-летней студентки из Воронежа не совсем обычным способом. В марте девушке через мессенджер позвонил незнакомец, представился менеджером по работе с инвестициями и предложил заработать легкие деньги. Студентке предложили покупать и продавать ценные бумаги через специальное приложение. Сначала ей даже дали небольшие деньги — для «наживки». Девушка обналичила их и окончательно поверила аферистам.

И тут мошенники предложили своей жертве оформить кредит и «инвестировать» уже куда более крупную сумму денег. Девушка выполнила все их инструкции. Взяла кредит и перевела деньги на свой личный кабинет в приложении. Затем после совершения нескольких сделок вывести «заработок» уже не смогла и обратилась за помощью в отдел полиции № 2 Коминтерновского района. В итоге студентка подарила аферистам 1 миллион 150 тысяч рублей.

— Всего 27 мая в Воронежской области от действий мошенников пострадали 12 человек, еще у троих похитили деньги с банковских карт. Общий ущерб от действий этих преступников составил более 6 миллионов 600 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела, мошенников разыскивают, — сообщили в региональном ГУ МВД.