С начала года в Татарстане утонули 12 человек

По его словам, главная причина ЧП связана с падением в воду. В связи с этим утонули девять человек. В летний период чаще всего люди тонут из-за купания в неположенном месте. Кроме того, причиной ЧП может стать резкий перепад температур. В связи с этим господин Венедиктов призвал татарстанцев воздержаться от купания в ближайшее время.