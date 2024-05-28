По его словам, главная причина ЧП связана с падением в воду. В связи с этим утонули девять человек. В летний период чаще всего люди тонут из-за купания в неположенном месте. Кроме того, причиной ЧП может стать резкий перепад температур. В связи с этим господин Венедиктов призвал татарстанцев воздержаться от купания в ближайшее время.
С начала года в Татарстане утонули 12 человек
В Татарстане на водных объектах с начала 2024 года утонули 12 человек. Это на два человека меньше, чем годом ранее. Об этом на пресс-конференции заявил главный государственный инспектор республики по маломерным судам Юрий Венедиктов.