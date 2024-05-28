Стало известно, сколько Блиновская уже заплатила налоговой

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. «Королева марафонов» Елена Блиновская погасила более 140 миллионов рублей налоговых задолженностей, следует из материалов защиты, оглашенных в суде.
«Защита полагает не учтенным судом погашение Блиновской более 140 миллионов рублей», — сказала судья в Первом апелляционном суде общей юрисдикции, который рассматривает жалобы адвокатов на продление ее ареста.
Ранее в суде адвокат Наталия Сальникова сообщила, что началась процедура снятия ареста с имущества Блиновской и ее родственников для погашения налоговой недоимки.
До этого она заявляла, что все имущество ее подзащитной выставлено на продажу.
В июле 2023 года Сальникова сообщила РИА Новости, что Блиновская выплатила налоговому органу 50 миллионов рублей.
В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. «Королеву марафонов» в итоге отправили в СИЗО.
Алексею Блиновскому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.