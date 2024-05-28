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В ФСБ прокомментировали безопасность границ в Калининградской области

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Силы пограничников РФ в Калининградской области сейчас оптимальны, но при новых угрозах могут быть увеличены в короткий срок, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

Источник: © РИА Новости

«Мы внимательно отслеживаем развитие обстановки вследствие недружественной политики западных стран в данном регионе. Совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти внесены необходимые коррективы в планы действий на случай ее обострения, в том числе гибридного характера».

сказал Кулишов

«В настоящее время состав и численность пограничных подразделений в Калининградской области являются оптимальными и позволяют решать задачи обеспечения пограничной безопасности Российской Федерации в регионе, в том числе в акватории Балтийского моря. В случае формирования новых угроз группировка сил и средств может быть увеличена в короткий срок», — отметил он.

ФСБ