Российские военные сбили украинский истребитель и 39 беспилотников

Минобороны России регулярно отчитывается об уничтожении украинской военной техники и боеприпасов, в том числе иностранного производства. Так, в конце мая ведомство отчиталось, что за неделю российские военные сбили два самолета МиГ-29 и восемь крылатых ракет SCALP-EG французского производства.