Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за удара Израиля по лагерю беженцев

Удар ВВС Израиля по Рафаху привел к возгоранию палаточного лагеря, где находились палестинские беженцы, в результате погибли не менее 45 человек. Согласно информации министерства здравоохранения Газы и палестинского Красного Полумесяца, среди погибших было как минимум 12 женщин, восемь детей и три пожилых человека. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал удар израильских ВВС трагической ошибкой.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляла, что удар привел к ликвидации боевиков, включая высокопоставленных членов радикальной группировки ХАМАС, указывают «Ведомости». При этом в армии уточнили, что провели подготовку к атаке, направленную минимизацию ущерба для мирного населения. В настоящее время инцидент находится на стадии расследования.
По информации Bloomberg и Reuters от 25 мая, Израиль увеличил интенсивность военных действий в Рафахе, не соблюдая требования Международного суда ООН. Сообщалось об обстрелах Рафаха, городов Дейр-эль-Балах и Газа, а также лагеря беженцев Джебалия.
24 мая Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе. Также в решении содержалось требование открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой для свободной поставки гуманитарной помощи и гарантировать доступ для проведения расследования в анклаве любой комиссии. Суд также призвал Израиль представить отчет о выполнении этих мероприятий в течение одного месяца.
Военный кабинет Израиля 6 мая принял решение продолжить операцию в Рафахе, направленную на освобождение заложников и оказание давления на движение ХАМАС. Тем же утром израильские власти призвали жителей эвакуироваться и перебраться в гуманитарные зоны в Аль-Маваси и Хан-Юнисе, где им будет предоставлена необходимая помощь.
Вооруженный конфликт продолжается в районе сектора Газа с 7 октября 2023 года, после нападения движения ХАМАС на южные территории Израиля, тогда погибли около 1200 человек, а более 200 были захвачены в заложники боевиками. В ответ на это ЦАХАЛ начал операцию под названием «Железные мечи».
Диана Тачаева