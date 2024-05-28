Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за удара Израиля по лагерю беженцев

Вооруженный конфликт продолжается в районе сектора Газа с 7 октября 2023 года, после нападения движения ХАМАС на южные территории Израиля, тогда погибли около 1200 человек, а более 200 были захвачены в заложники боевиками. В ответ на это ЦАХАЛ начал операцию под названием «Железные мечи».