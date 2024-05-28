В Сочи избили бойца ММА Федора Колтуна

Но бои не закончились на ринге. Так, во время пресс-конференции на белорусского бойца Федора Колтуна напали четверо мужчин. Известно, что до потасовки к спортсмену подошел другой участник турнира Гаджимурад Хирамагомедов. После посыпавшихся претензий и разборок в ход пошли кулаки. Несколько мужчин, включая Хирамагомедова, начали избивать Федора Колтуна.