В Сочи избили бойца ММА Федора Колтуна

В Сочи толпа избила белорусского бойца ММА Федора Колтуна. Потасовка началась на пресс-конференции после турнира «Наше дело 83». Соревнования проходили на площадке Red Arena в Красной Поляне.
По результатам соревнований Федор Колтун победил Никиту Иванова. Боец ММА опередил соперника техническим нокаутом после 2-го раунда.
Но бои не закончились на ринге. Так, во время пресс-конференции на белорусского бойца Федора Колтуна напали четверо мужчин. Известно, что до потасовки к спортсмену подошел другой участник турнира Гаджимурад Хирамагомедов. После посыпавшихся претензий и разборок в ход пошли кулаки. Несколько мужчин, включая Хирамагомедова, начали избивать Федора Колтуна.
Момент нападения засняли на видео. На кадрах видно, как несколько человек повалили на пол Федора Колтуна. Тем временем охранники и организаторы пытаются разнять нападавших и бойца ММА.
«Что вы творите?! Животные, ***!» — возмутился Федор Колтун, когда вырвался из рук нападавших.
Охранникам и организаторам удалось разнять толпу. К слову, причина возникшей потасовки спортсменов в настоящее время неизвестна.
Сразу после конфликта боец ММА сказал, что все нормально. При этом Федор Колтун рассказал, как было все на самом деле, когда к нему подошел боец Гаджимурад Хирамагомедов.
«Он мне говорит: “Пойдем выйдем”. Я начинаю выходить, меня начинают гасить», — сказал сразу после потасовки спортсмен.