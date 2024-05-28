Оператор ВГТРК получил ранение при подрыве машины на мине в Волчанске

Волчанск расположен на северо-востоке Харьковской области, в 74 км от Харькова и 16 км от Шебекино в Белгородской области. По состоянию на 2022 год в городе проживало почти 17,5 тыс. человек. В начале военной операции Волчанск был занят российскими войсками. Осенью 2022 года город был оставлен. Из его окрестностей неоднократно обстреливались Шебекино и другие населенные пункты Белгородской области.